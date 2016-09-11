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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Арсенал
Тула
0:5
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 18
Дзюба 38
Мак 66
Жулиано 84
Кержаков 89
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
11 сент. 2016, 19:00 МСК
11.09.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
77
Фильцов
Александр Фильцов
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
32
Горбанец
Андрей Горбанец
27
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
8
Шешуков
Александр Шешуков
90
28
Рыжков
Владислав Рыжков
46
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
61
84
Власов
Олег Власов
90
11
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
11
Левашов
Михаил Левашов
2
Ершов
Иван Ершов
16
Хагуш
Анри Хагуш
32
Айдов
Дмитрий Айдов
6
Беляев
Максим Беляев
21
Вергара
Жерсон Вергара
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
20
Стеклов
Вадим Стеклов
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
68
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
46
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
84'
84'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
18'
18'
73
22
Дзюба
Артем Дзюба
38'
38'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
66'
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
89'
77
Джорджевич
Лука Джорджевич