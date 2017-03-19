Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кришито 51
Данни 53
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
19 марта 2017, 19:30 МСК
19.03.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
51'
51'
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Нету
Луиш Нету
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
35
Данни
Данни
53'
53'
87
23
Эрнани
Эрнани
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
7
Жулиано
Жулиано
81
9
Кокорин
Александр Кокорин
74
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
17
Шатов
Олег Шатов
24
Молло
Йоан Молло
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
51
Иванов
Иван Иванов
77
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
26
Думбия
Мусса Думбия
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
49
19
Расич
Федерико Расич
67
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
21
Вергара
Жерсон Вергара
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко