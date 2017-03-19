Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кришито 51
Данни 53
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
19 марта 2017, 19:30 МСК
19.03.2017, 19:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
51'
51'
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Нету
Луиш Нету
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
35
Данни
Данни
53'
53'
87
23
Эрнани
Эрнани
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
7
Жулиано
Жулиано
81
9
Кокорин
Александр Кокорин
74
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
17
Шатов
Олег Шатов
24
Молло
Йоан Молло
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
51
Иванов
Иван Иванов
77
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
26
Думбия
Мусса Думбия
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
49
19
Расич
Федерико Расич
67
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
21
Вергара
Жерсон Вергара
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко