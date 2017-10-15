Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Кангва 73
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
15 окт. 2017, 19:00 МСК
15.10.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
46
14
Кузяев
Далер Кузяев
65
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
81
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
49
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
30
Маммана
Эмануэль Маммана
5
Паредес
Леандро Паредес
55
Капленко
Кирилл Капленко
10
Ригони
Эмилиано Ригони
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Полоз
Дмитрий Полоз
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
79
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
10
Кангва
Эванс Кангва
73'
73'
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
8
Чаушич
Горан Чаушич
87
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
62
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
31
Березин
Алексей Березин
71
Денисов
Александр Денисов
61
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
78
Максимов
Илья Максимов
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич