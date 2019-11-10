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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Арсенал
Тула
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 63
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
10 нояб. 2019, 14:00 МСК
10.11.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
49
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
36
Левашов
Михаил Левашов
5
Хагуш
Анри Хагуш
26
Берхамов
Кантемир Берхамов
42
Володько
Максим Володько
29
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
25
Кангва
Кингс Кангва
9
Тудоре
Александру Тудоре
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
79
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
46
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
63'
63'
90
Запасные
78
Васютин
Александр Васютин
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
4
Осорио
Йордан Осорио
17
Шатов
Олег Шатов
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
11
Дриусси
Себастьян Дриусси