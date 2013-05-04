Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
4 мая 2013, 19:15 МСК
4.05.2013, 19:15 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы