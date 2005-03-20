Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 марта 2005, -:- МСК
20.03.2005, -:- МСК
воскресенье
Составы