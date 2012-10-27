Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Быстров 13
Кержаков 70
Кержаков 89
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
27 окт. 2012, 17:30 МСК
27.10.2012, 17:30 МСК
суббота
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
46
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Семак
Сергей Семак
66
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Быстров
Владимир Быстров
13'
13'
88
0
Кержаков
Александр Кержаков
70'
89'
70', 89'
90
Запасные
0
Бабурин
Егор Бабурин
0
Алвеш
Бруну Алвеш
0
Янбаев
Ренат Янбаев
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Бухаров
Александр Бухаров
0
Канунников
Максим Канунников
0
Джорджевич
Лука Джорджевич