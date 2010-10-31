Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
31 окт. 2010, 14:00 МСК
31.10.2010, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы