Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Широков 27
Быстров 34
Лазович 39
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
9 июля 2010, 17:45 МСК
9.07.2010, 17:45 МСК
пятница
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Анюков
Александр Анюков
24
0
Широков
Роман Широков
27'
27'
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Ионов
Алексей Ионов
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
81
0
Быстров
Владимир Быстров
34'
34'
75
Запасные
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Мейра
Фернанду Мейра
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Лазович
Данко Лазович
39'
0
Канунников
Максим Канунников