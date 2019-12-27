Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Траоре 55
Хименес 82
Доэрти 90
3:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 25
Стерлинг 50
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
27 дек. 2019, 22:45 МСК
27.12.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90'
90'
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
82'
82'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
55'
55'
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
4
Вальехо
Хесус Вальехо
29
Винагре
Рубен Винагре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
25'
50'
25', 50'
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
26
Марез
Рияд Марез
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
16
Родри
Родри
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
12
Анхелиньо
Анхелиньо
11
Зинченко
Александр Зинченко
50
Гарсия
Эрик Гарсия
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
47
Фоден
Фил Фоден