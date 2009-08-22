Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Адебайор 17
1:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
22 авг. 2009, 17:00 МСК
22.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Робиньо
Робиньо
83
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
17'
17'
90
0
Тевес
Карлос Тевес
73
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Петров
Мартин Петров
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Беллами
Крейг Беллами
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
46
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
46
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
74
0
Кеох
Эндрю Кеох
90
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Берра
Кристоф Берра
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Джонс
Дэвид Джонс
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Дойл
Кевин Дойл
0
Воукс
Сэм Воукс