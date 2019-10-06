Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Траоре 80
Траоре 90
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
6 окт. 2019, 16:00 МСК
6.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
16
Родри
Родри
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
12
Анхелиньо
Анхелиньо
11
Зинченко
Александр Зинченко
50
Гарсия
Эрик Гарсия
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
9
Жезус
Габриэль Жезус
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
37
Траоре
Адама Траоре
80'
90'
80', 90'
90
10
Кутроне
Патрик Кутроне
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
5
Беннетт
Райан Беннетт
19
Кастро
Хонни Кастро
4
Вальехо
Хесус Вальехо
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт