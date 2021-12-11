Манчестер Сити - Вулверхэмптон: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
-:-

Манчестер Сити - Вулверхэмптон: 11 декабря 2021 смотреть онлайн

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
11 дек. 2021, 18:00 МСК
11.12.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
27
Сайсс
Ромен Сайсс
22
Семеду
Нельсон Семеду
28
Моутинью
Жоао Моутинью
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
37
Траоре
Адама Траоре
17
Силва
Фабиу Силва
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
62
Сендергор
Андреас Сендергор
-
5
Маршал
Маршал
-
49
Килман
Макс Килман
-
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
-
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
20
Витинья
Витинья
-
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
-
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту

Прошлые матчи

02.03.2021 02 марта 2021 вт 23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Вулверхэмптон
02.03.2021 02 марта 2021 вт 23:00
Манчестер Сити
4
Вулверхэмптон
1
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 22:15
Вулверхэмптон
1 : 3
Манчестер Сити
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 22:15
Вулверхэмптон
1
Манчестер Сити
3
27.12.2019 27 дек. 2019 пт 22:45
Вулверхэмптон
3 : 2
Манчестер Сити
27.12.2019 27 дек. 2019 пт 22:45
Вулверхэмптон
3
Манчестер Сити
2
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Манчестер Сити
0 : 2
Вулверхэмптон
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Манчестер Сити
0
Вулверхэмптон
2
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
Манчестер Сити
3 : 0
Вулверхэмптон
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
Манчестер Сити
3
Вулверхэмптон
0
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Манчестер Сити
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:30
Вулверхэмптон
1
Манчестер Сити
1
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Манчестер Сити
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
Вулверхэмптон
0
Манчестер Сити
2
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вулверхэмптон
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 17:00
Манчестер Сити
3
Вулверхэмптон
1
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 3
Вулверхэмптон
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 18:00
Манчестер Сити
4
Вулверхэмптон
3
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Манчестер Сити
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
2
Манчестер Сити
1
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Манчестер Сити
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 22:45
Вулверхэмптон
0
Манчестер Сити
3
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
Манчестер Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
Манчестер Сити
1
Вулверхэмптон
0

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