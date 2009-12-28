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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 33
Гарридо 70
Тевес 87
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2009, 22:45 МСК
28.12.2009, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Берра
Кристоф Берра
46
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Сурман
Эндрю Сурман
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Фоли
Кевин Фоли
80
0
Дойл
Кевин Дойл
74
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Стирмен
Ричард Стирмен
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
57
0
Петров
Мартин Петров
86
0
Тевес
Карлос Тевес
33'
87'
33', 87'
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
70'
0
Видаль
Джаван Видаль
0
Боята
Дедрик Боята
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Робиньо
Робиньо