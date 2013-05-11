Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
11 мая 2013, 15:00 МСК
11.05.2013, 15:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы