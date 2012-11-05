Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:2
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
Сапогов 67
Максимов 73
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
5 нояб. 2012, 18:00 МСК
5.11.2012, 18:00 МСК
понедельник
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Волга
мин
0
Кержаков
Михаил Кержаков
90
0
Айдов
Дмитрий Айдов
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Полянин
Дмитрий Полянин
90
0
Каряка
Андрей Каряка
51
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
80
0
Шуленин
Александр Шуленин
90
0
Бибилов
Шота Бибилов
90
0
Максимов
Илья Максимов
73'
73'
90
0
Сапогов
Алексей Сапогов
67'
67'
83
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Зайцев
Николай Зайцев
0
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Салугин
Александр Салугин
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
0
Саркисов
Артур Саркисов