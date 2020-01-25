Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Мехмеди 68
1:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Торунарига 74
Лукебакио 90
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
25 янв. 2020, 17:30 МСК
25.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
89
8
Штеффен
Ренато Штеффен
82
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
7
Брекало
Йосип Брекало
63
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
2
Вилльям
Вилльям
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
68'
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
40
Виктор
Жоао Виктор
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
25
Торунарига
Джордан Торунарига
74'
74'
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
76
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90'
90'
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
2
Пекарик
Петер Пекарик
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
11
Леки
Мэтью Леки
27
Зелке
Дави Зелке
14
Кепке
Паскаль Кепке