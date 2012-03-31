Матч завершен
Герта
Берлин
Кобиашвили 13
1:4
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Янкер 29
Хельмес 34
Манджукич 77
Хельмес 81
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
31 марта 2012, 19:30 МСК
31.03.2012, 19:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
13'
13'
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
46
0
Хубник
Роман Хубник
62
0
Янкер
Кристоф Янкер
29'
29'
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Пердедай
Фанол Пердедай
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Шефер
Марсель Шефер
69
0
Дежага
Ашкан Дежага
75
0
Полак
Ян Полак
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Жозуэ
Жозуэ
51
0
Манджукич
Марио Манджукич
77'
77'
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
34'
81'
34', 81'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Виейринья
Виейринья
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Сио
Джованни Сио