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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Матч завершен
Герта
Берлин
0:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Вегхорст 9
Брекало 82
Руссийон 90
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
25 авг. 2019, 19:00 МСК
25.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Герта
мин
8
Калу
Саломон Калу
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
9
Эссвайн
Александр Эссвайн
7
Левен
Эдуард Левен
26
Фриде
Сидни Фриде
11
Леки
Мэтью Леки
27
Зелке
Дави Зелке
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
11
Клаус
Феликс Клаус
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90'
90'
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
9'
9'
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
2
Вилльям
Вилльям
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
5
Брума
Джеффри Брума
19
Мбабу
Кевин Мбабу
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
7
Брекало
Йосип Брекало
82'
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
22
Нмеча
Лукас Нмеча