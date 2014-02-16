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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Герта
Берлин
Скьельбред 21
1:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Кнохе 59
Калиджиури 78
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
16 февр. 2014, 19:30 МСК
16.02.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
21'
21'
81
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
87
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
75
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
59'
59'
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Перишич
Иван Перишич
70
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
88
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
78'
0
Маланда
Жуниор Маланда
0
Кучке
Стефан Кучке