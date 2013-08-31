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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 42
Диего 45
2:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
31 авг. 2013, 16:30 МСК
31.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
81
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
74
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
87
0
Диего
Диего
45'
45'
90
0
Олич
Ивица Олич
42'
42'
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Кучке
Стефан Кучке
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
87
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
63
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
63
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Франц
Майк Франц
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Клюге
Пеер Клюге
0
Ронни
Ронни
0
Вагнер
Сандро Вагнер