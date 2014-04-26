Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Перишич 3
Перишич 70
2:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Мехмеди 61
Терраццино 83
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
26 апр. 2014, 16:30 МСК
26.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
20
Грюн
Макс Грюн
90
25
Налдо
Налдо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
29
Полак
Ян Полак
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
9
Перишич
Иван Перишич
3'
70'
3', 70'
90
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
6
Медойевич
Слободан Медойевич
66
11
Олич
Ивица Олич
82
Запасные
21
Древес
Патрик Древес
2
Окс
Патрик Окс
4
Шефер
Марсель Шефер
8
Виейринья
Виейринья
5
Клозе
Тимм Клозе
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
39
Зегуйн
Пауль Зегуйн
Фрайбург
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
2
Крмас
Павел Крмас
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
88
4
Фернандес
Желсон Фернандес
90
23
Шустер
Юлиан Шустер
90
17
Шмид
Джонатан Шмид
90
7
Дарида
Владимир Дарида
90
31
Геде
Карим Геде
84
37
Керк
Себастьян Керк
72
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
61'
61'
90
Запасные
21
Шволов
Александер Шволов
6
Хеденстад
Вегар Хеденстад
41
Хен
Иммануэль Хен
13
Хефлер
Николас Хефлер
35
Фрайс
Себастьян Фрайс
22
Терраццино
Марко Терраццино
83'
42
Филипп
Максимилиан Филипп