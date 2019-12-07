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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 85
1:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
7 дек. 2019, 17:30 МСК
7.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
85'
85'
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
22
Салаи
Роланд Салаи
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
8
Франтц
Майк Франтц
6
Абраши
Амир Абраши
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
29
Чон
У Ен Чон
21
Боррелло
Брендон Боррелло
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
2
Вилльям
Вилльям
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
31
Кнохе
Робин Кнохе
19
Мбабу
Кевин Мбабу
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
7
Брекало
Йосип Брекало
22
Нмеча
Лукас Нмеча