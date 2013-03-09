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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крузе 2
Флум 65
2:5
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Макиади 7
Виейринья 16
Олич 22
Олич 49
Диего 90
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
9 марта 2013, 17:30 МСК
9.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
46
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
7'
7'
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
77
0
Розенталь
Ян Розенталь
84
0
Крузе
Макс Крузе
2'
2'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Муйджа
Менсур Муйджа
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Флум
Йоханнес Флум
65'
0
Геде
Карим Геде
0
Терраццино
Марко Терраццино
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
70
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
16'
16'
90
0
Фагнер
Фагнер
89
0
Полак
Ян Полак
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
46
0
Диего
Диего
90'
90'
90
0
Олич
Ивица Олич
22'
49'
22', 49'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Дост
Бас Дост