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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Калиджиури 40
Шустер 84
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
20 окт. 2012, 16:30 МСК
20.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
68
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
61
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Фагнер
Фагнер
61
0
Каленберг
Томас Каленберг
90
0
Олич
Ивица Олич
90
0
Дост
Бас Дост
90
0
Хасани
Ферхан Хасани
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Треш
Кристиан Треш
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Диего
Диего
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Лакич
Срджан Лакич
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
89
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
46
0
Шустер
Юлиан Шустер
84'
84'
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
40'
40'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
79
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Терраццино
Марко Терраццино
0
Крузе
Макс Крузе
0
Сантини
Иван Сантини