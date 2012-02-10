Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Ирачек 4
Шефер 14
Ирачек 61
3:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Флум 11
Калиджиури 38
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
10 февр. 2012, 22:30 МСК
10.02.2012, 22:30 МСК
пятница
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
14'
14'
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Жозуэ
Жозуэ
46
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
4'
61'
4', 61'
90
0
Дежага
Ашкан Дежага
74
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Сио
Джованни Сио
62
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Окс
Патрик Окс
0
Крис
Крис
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Хельмес
Патрик Хельмес
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Лумб
Микаэл Лумб
79
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
90
0
Флум
Йоханнес Флум
11'
11'
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
38'
38'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
62
0
Сантини
Иван Сантини
65
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Барт
Оливер Барт
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Геде
Карим Геде
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Райзингер
Штефан Райзингер