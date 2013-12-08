Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 8
Олич 11
Шефер 90
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
8 дек. 2013, 17:30 МСК
8.12.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
22
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
73
0
Коклен
Франсис Коклен
48
0
Хефлер
Николас Хефлер
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Лоренцони
Николай Лоренцони
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
0
Геде
Карим Геде
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
74
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
8'
8'
87
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
11'
11'
85
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
90'
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Дост
Бас Дост
0
Кучке
Стефан Кучке