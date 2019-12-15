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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Шлагер 13
Арнольд 90
2:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Эмболо 15
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
15 дек. 2019, 17:30 МСК
15.12.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90'
90'
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
13'
13'
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
5
Брума
Джеффри Брума
2
Вилльям
Вилльям
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
7
Брекало
Йосип Брекало
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
15'
15'
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
17
Вендт
Оскар Вендт
24
Янчке
Тони Янчке
15
Байер
Луис Байер
13
Штиндль
Ларс Штиндль
7
Херрманн
Патрик Херрманн
6
Крамер
Кристоф Крамер
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
11
Раффаэл
Раффаэл