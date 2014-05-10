Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Де Брюйне 30
Перишич 68
Кнохе 81
3:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Крамер 64
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
8
Виейринья
Виейринья
69
31
Кнохе
Робин Кнохе
81'
81'
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
9
Перишич
Иван Перишич
68'
68'
85
14
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
30'
30'
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
11
Олич
Ивица Олич
90
Запасные
20
Грюн
Макс Грюн
2
Окс
Патрик Окс
4
Шефер
Марсель Шефер
5
Клозе
Тимм Клозе
29
Полак
Ян Полак
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
6
Медойевич
Слободан Медойевич
Боруссия
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
39
Штранцль
Мартин Штранцль
90
15
Домингес
Альваро Домингес
46
24
Янчке
Тони Янчке
90
27
Корб
Юлиан Корб
90
18
Аранго
Хуан Аранго
73
16
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
70
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
64'
64'
90
11
Раффаэл
Раффаэл
90
10
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
33
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
17
Вендт
Оскар Вендт
4
Брауверс
Роел Брауверс
34
Джака
Гранит Джака
8
Рупп
Лукас Рупп
25
Юнес
Армин Юнес
31
Хргота
Бранимир Хргота