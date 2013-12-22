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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 59
Аранго 64
2:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Диего 53
Дост 86
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
22 дек. 2013, 17:30 МСК
22.12.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
64'
64'
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
88
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
59'
59'
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
88
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
71
0
Диего
Диего
53'
53'
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
79
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Перишич
Иван Перишич
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
0
Дост
Бас Дост
86'