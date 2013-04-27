Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 34
Олич 61
Диего 75
3:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Млапа 52
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
27 апр. 2013, 16:30 МСК
27.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Треш
Кристиан Треш
81
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
34'
34'
90
0
Диего
Диего
75'
75'
90
0
Олич
Ивица Олич
61'
61'
78
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Фагнер
Фагнер
0
Перишич
Иван Перишич
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Дост
Бас Дост
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
76
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Ханке
Майк Ханке
77
0
Млапа
Пениель Млапа
52'
52'
70
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Штранцль
Мартин Штранцль
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота