Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Аранго 11
Янчке 44
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
28 нояб. 2012, 22:00 МСК
28.11.2012, 22:00 МСК
среда
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
44'
44'
90
0
Аранго
Хуан Аранго
11'
11'
89
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
71
0
Рупп
Лукас Рупп
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
81
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Фагнер
Фагнер
80
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Треш
Кристиан Треш
59
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
68
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Виейринья
Виейринья
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон