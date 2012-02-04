Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
4 февр. 2012, 17:30 МСК
4.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Чале
Хрвое Чале
90
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
Дежага
Ашкан Дежага
62
0
Полтер
Себастьян Полтер
82
0
Сиссоко
Ибрахима Сиссоко
46
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Окс
Патрик Окс
0
Тэлке
Бьярне Тэлке
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Манджукич
Марио Манджукич
0
Сио
Джованни Сио
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
75
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Леки
Мэтью Леки