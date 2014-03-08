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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Налдо 18
1:6
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Шакири 26
Мюллер 63
Манджукич 67
Рибери 71
Мюллер 78
Манджукич 80
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
8 марта 2014, 17:30 МСК
8.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
18'
18'
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
80
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
85
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
79
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Маланда
Жуниор Маланда
0
Олич
Ивица Олич
0
Кучке
Стефан Кучке
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
68
0
Рибери
Франк Рибери
71'
71'
90
0
Кроос
Тони Кроос
57
0
Мюллер
Томас Мюллер
63'
78'
63', 78'
90
0
Шакири
Джердан Шакири
26'
26'
57
0
Роббен
Арьен Роббен
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Писарро
Клаудио Писарро
0
Манджукич
Марио Манджукич
67', 80'