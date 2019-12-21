Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Зиркзее 85
Гнабри 89
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2019, 17:30 МСК
21.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
14
Перишич
Иван Перишич
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
89'
89'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
17
Боатенг
Джером Боатенг
33
Маи
Ларс Лукас Маи
28
Сингх
Сарпит Сингх
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
85'
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
11
Клаус
Феликс Клаус
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
5
Брума
Джеффри Брума
31
Кнохе
Робин Кнохе
2
Вилльям
Вилльям
13
Герхардт
Янник Герхардт
7
Брекало
Йосип Брекало
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
9
Вегхорст
Вут Вегхорст