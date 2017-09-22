Бавария - Вольфсбург: 22 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 33
Роббен 42
2:2

Бавария - Вольфсбург: 22 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 56
Дидави 83
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

Германия
22 сент. 2017, 21:30 МСК
22.09.2017, 21:30 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 2:2
83'
ГОЛ! 2:2
Даниэль Дидави
56'
ГОЛ! 2:1
Максимилиан Арнольд
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Арьен Роббен
42'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Роберт Левандовски
33'
18'
Желтая карточка
Марсель Тиссеран
Желтая карточка
Артуро Видаль
13'
Начало матча

Прошлые матчи

17.12.2021 17 дек. 2021 пт 22:30
Бавария
4 : 0
Вольфсбург
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 22:30
Бавария
4
Вольфсбург
0
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
2
Бавария
3
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Бавария
2
Вольфсбург
1
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0 : 4
Бавария
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Вольфсбург
0
Бавария
4
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
2
Вольфсбург
0
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 0
Вольфсбург
09.03.2019 09 марта 2019 сб 17:30
Бавария
6
Вольфсбург
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Вольфсбург
1
Бавария
3
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 2
Бавария
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:30
Вольфсбург
1
Бавария
2
22.09.2017 22 сент. 2017 пт 21:30
Бавария
2 : 2
Вольфсбург
22.09.2017 22 сент. 2017 пт 21:30
Бавария
2
Вольфсбург
2
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:30
Вольфсбург
0 : 6
Бавария
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:30
Вольфсбург
0
Бавария
6
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Бавария
1
Вольфсбург
0
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Бавария
5 : 0
Вольфсбург
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Бавария
5
Вольфсбург
0
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 17:30
Вольфсбург
0
Бавария
2
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:30
Вольфсбург
1
Бавария
3
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Бавария
5 : 1
Вольфсбург
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Бавария
5
Вольфсбург
1
30.01.2015 30 янв. 2015 пт 22:30
Вольфсбург
4 : 1
Бавария
30.01.2015 30 янв. 2015 пт 22:30
Вольфсбург
4
Бавария
1
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 21:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 21:30
Бавария
2
Вольфсбург
1
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 6
Бавария
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Вольфсбург
1
Бавария
6
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Вольфсбург
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
1
Вольфсбург
0
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 21:30
Бавария
6 : 1
Вольфсбург
16.04.2013 16 апр. 2013 вт 21:30
Бавария
6
Вольфсбург
1

Новости

Как «Вильярреал» из 50-тысячного города сходит с ума от счастья: выход в полуфинал Лиги чемпионов – сенсация
#Вильярреал
Одна небанальная история про Агуэро: «Бавария» отказалась от него молодого («стоит всю игру») – он вернулся спустя годы и забил «Баварии» три
#Серхио Агуэро
«Барса» мокнет под снегом, сидит на холодном газоне, грустно ковыляет по полю, обнимается с Левандовски – это вылет из группы ЛЧ впервые за 21 год
#Барселона
На матче «Баварии» и «Боруссии» работал судья, который получал бан за доказанный договорняк. Когда об этом сказал игрок, полиция запустила расследование
#Бундеслига
«Лучше бы вручили Зендее». Как мир реагирует на седьмой «Золотой мяч» Месси
#Лионель Месси
Быстрые факты о «Золотом мяче»: представители 19 стран, 65% побед у форвардов, сегодня реально выиграть впервые даже в 33 года
#Золотой мяч
Самая классная группа ЛЧ – где за тур до конца никто не вышел и не вылетел. Последний раз такое было, когда «Рубин» бил «Барселону»
#Лига чемпионов
Герд Мюллер перед смертью шесть лет жил в доме престарелых c прогрессирующей деменцией
#Герд Мюллер
# Новости матча
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд прогноз на матч 23 апреля Бундеслига, прогноз на футбол
1
1
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Обзор, прогноз и ставки: 23 апреля
«Бавария» – «Вильярреал». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 12 апреля
«Вильярреал» – «Бавария». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 6 апреля
1
1
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – нет клубов Серии А и Лиги 1
1
1
Лига чемпионов: прогноз на матч «Бавария» – «Зальцбург», 8 марта 2022 года
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Бавария» – «Зальцбург», 8 марта 2022 года
Лига чемпионов: где смотреть матч «Бавария» – «Зальцбург», 8 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция