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|Запасные
|
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
|
4
Зюле
Никлас Зюле
-
|
34
Фридль
Марко Фридль
-
|
11
Родригес
Хамес Родригес
-
|
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
|
29
Коман
Кингсли Коман
-
|Запасные
|
20
Грюн
Макс Грюн
-
|
31
Кнохе
Робин Кнохе
-
|
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
|
11
Дидави
Даниэль Дидави
-
|
6
Базур
Рихедли Базур
-
|
7
Нтеп
Поль-Жорж Нтеп
-
|
32
Хиндс
Кайлен Хиндс
-
События
Матч окончен 2:2
83'
ГОЛ! 2:2
56'
ГОЛ! 2:1
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
42'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
33'
18'
Желтая карточка
Желтая карточка
13'
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