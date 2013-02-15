Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 36
Роббен 90
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
15 февр. 2013, 22:30 МСК
15.02.2013, 22:30 МСК
пятница
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Виейринья
Виейринья
75
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Треш
Кристиан Треш
75
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
65
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Кьер
Симон Кьер
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Фагнер
Фагнер
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Перишич
Иван Перишич
0
Хельмес
Патрик Хельмес
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Данте
Данте
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
78
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
78
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
36'
36'
83
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Роббен
Арьен Роббен
90'
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес