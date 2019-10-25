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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
0:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Джуричич 50
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
25 окт. 2019, 21:45 МСК
25.10.2019, 21:45 МСК
пятница
Составы
Верона
мин
5
Фараони
Давиде Фараони
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
14
Верре
Валерио Верре
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
9
Степински
Мариуш Степински
66
Тутино
Дженнаро Тутино
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
50'
50'
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
7
Бога
Жереми Бога
90
2
Марлон
Марлон
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
73
Локателли
Мануэль Локателли
23
Траоре
Хамед Траоре
9
Капуто
Франческо Капуто