Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вердер
Бремен
Баргфреде 18
Гарсия 78
Петерсен 90
3:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 3
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
19 апр. 2014, 16:30 МСК
19.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
64
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
78'
78'
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
87
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
18'
18'
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
17
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
25
Цандер
Лука-Милан Цандер
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
10
Экичи
Мехмет Экичи
24
Петерсен
Нильс Петерсен
90'
Хоффенхайм
мин
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
46
36
Тольян
Джереми Тольян
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
82
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
61
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
3'
3'
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
19
Абрахам
Давид Абрахам
25
Зюле
Никлас Зюле
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
0
Модест
Антони Модест