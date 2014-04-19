Матч завершен
Вердер
Бремен
Баргфреде 18
Гарсия 78
Петерсен 90
3:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 3
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
19 апр. 2014, 16:30 МСК
19.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
64
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
78'
78'
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
87
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
18'
18'
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
17
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
25
Цандер
Лука-Милан Цандер
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
10
Экичи
Мехмет Экичи
24
Петерсен
Нильс Петерсен
90'
Хоффенхайм
мин
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
46
36
Тольян
Джереми Тольян
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
82
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
61
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
3'
3'
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
19
Абрахам
Давид Абрахам
25
Зюле
Никлас Зюле
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
0
Модест
Антони Модест