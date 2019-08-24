Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бичакчич 54
Бебу 59
Кадержабек 87
3:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Фуллкруг 42
Осако 81
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
24 авг. 2019, 16:30 МСК
24.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
87'
87'
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
54'
54'
90
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
59'
59'
90
38
Пош
Стефан Пош
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
25
Акпогума
Кевин Акпогума
7
Рупп
Лукас Рупп
13
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
11
Гриллич
Флориан Гриллич
18
Самассеку
Диадай Самассеку
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
23
Адамян
Саркис Адамян
Вердер
мин
17
Шахин
Нури Шахин
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
30
Классен
Дэви Классен
90
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
42'
42'
90
8
Осако
Юя Осако
81'
81'
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
6
Мевальд
Кевин Мевальд
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
9
Харник
Мартин Харник
19
Сарджент
Джош Сарджент