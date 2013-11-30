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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 12
Салихович 18
Фолланд 49
Хердлинг 53
4:4
Матч завершен
Вердер
Бремен
Элиа 45
Хант 45
Петерсен 59
Баргфреде 90
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
30 нояб. 2013, 17:30 МСК
30.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
53'
53'
90
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
12'
18'
12', 18'
90
0
Руди
Себастьян Руди
65
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
72
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
49'
49'
87
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Модест
Антони Модест
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
45'
45'
46
0
Хант
Аарон Хант
45'
45'
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
70
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Рефельдт
Торбен Рефельдт
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90'
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Петерсен
Нильс Петерсен
59'
0
Зелке
Дави Зелке