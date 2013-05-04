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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 2
Де Брюйне 24
2:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шипплок 85
Шипплок 90
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
4 мая 2013, 16:30 МСК
4.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
82
0
Фритц
Клеменс Фритц
74
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
90
0
Хант
Аарон Хант
2'
2'
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Кроос
Феликс Кроос
85
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
24'
24'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Павлович
Матео Павлович
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Вюртс
Йоханн Вюртс
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Тескер
Штефан Тескер
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
76
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
66
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
46
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Сцарка
Робин Сцарка
0
Шорр
Патрик Шорр
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Людвиг
Андреас Людвиг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Шипплок
Свен Шипплок
85', 90'