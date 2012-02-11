Матч завершен
Вердер
Бремен
Арнаутович 90
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вестергор 4
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
11 февр. 2012, 17:30 МСК
11.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Хартерц
Флориан Хартерц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
61
0
Экичи
Мехмет Экичи
46
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90'
90'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Марин
Марко Марин
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
4'
4'
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
70
0
Руди
Себастьян Руди
83
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Лакич
Срджан Лакич
80
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Конрад
Кевин Конрад
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Шипплок
Свен Шипплок
0
Мусона
Ноуледж Мусона