Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 50
1:4
Матч завершен
Вердер
Бремен
Предль 21
Арнаутович 29
Арнаутович 73
Арнаутович 79
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
2 дек. 2012, 17:30 МСК
2.12.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
38
0
Салихович
Сеяд Салихович
50'
50'
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Томалья
Денис Томалья
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
38
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
74
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Йенсен
Пелле Йенсен
0
Усами
Такаши Усами
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Фирмино
Роберто Фирмино
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
21'
21'
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
85
0
Элиа
Эльеро Элиа
71
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
29'
73'
79'
29', 73', 79'
84
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
0
Вюртс
Йоханн Вюртс