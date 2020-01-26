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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:3
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Классен 65
Баумгартнер 79
Адамян 83
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
26 янв. 2020, 17:30 МСК
26.01.2020, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
3
Фогт
Кевин Фогт
90
30
Классен
Дэви Классен
65'
65'
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
36
Гросс
Кристиан Гросс
22
Бартельс
Фин Бартельс
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
8
Осако
Юя Осако
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
Хоффенхайм
мин
12
Пентке
Филипп Пентке
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
17
Цубер
Стивен Цубер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
79'
79'
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
10
Даббур
Мунас Даббур
90
Запасные
28
Эссер
Михаэль Эссер
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
18
Самассеку
Диадай Самассеку
8
Гайгер
Деннис Гайгер
37
Локадия
Юрген Локадия
23
Адамян
Саркис Адамян
83'
9
Бебу
Ильяс Бебу