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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бавин 21
Эль Кабир 68
2:4
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Скопинцев 19
Ари 38
Уткин 80
Вандерсон 82
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
1 сент. 2019, 14:00 МСК
1.09.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
17
Димитров
Николай Димитров
78
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
55
20
Панюков
Андрей Панюков
46
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
14
Бавин
Юрий Бавин
21'
21'
90
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
44
Егорычев
Андрей Егорычев
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
68'
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
11
Ильин
Владимир Ильин
79
Юсупов
Артём Юсупов
Краснодар
мин
77
Камболов
Руслан Камболов
90
9
Ари
Ари
38'
38'
70
98
Петров
Сергей Петров
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
19'
19'
79
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
10
Вандерсон
Вандерсон
82'
82'
90
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
70
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
31
Кайо
Кайо
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
47
Уткин
Даниил Уткин
80'
21
Намли
Юнес Намли
33
Берг
Маркус Берг
17
Игнатьев
Иван Игнатьев