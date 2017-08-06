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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Гранквист 90
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Ароян 15
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
6 авг. 2017, 20:00 МСК
6.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
16
Классон
Виктор Классон
90
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
62
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90'
90'
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
77
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
5
Жиров
Александр Жиров
3
Налдо
Налдо
15
Жигулев
Илья Жигулев
33
Перейра
Маурисио Перейра
27
Ристич
Михайло Ристич
7
Вандерсон
Вандерсон
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
Урал
мин
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
86
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
15'
15'
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Григорьев
Максим Григорьев
57
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
78
17
Димитров
Николай Димитров
90
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
1
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
5
Динга
Доминик Динга
32
Глушков
Никита Глушков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
14
Бавин
Юрий Бавин
9
Чантурия
Георгий Чантурия
88
Портнягин
Игорь Портнягин
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
79
Юсупов
Артём Юсупов