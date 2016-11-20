Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Газинский 66
Смолов 71
Жоаозиньо 74
3:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
20 нояб. 2016, 14:30 МСК
20.11.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
74'
74'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
66'
66'
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
81
9
Ари
Ари
46
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
4
Мартынович
Александр Мартынович
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
2
Измайлов
Марат Измайлов
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
Смолов
Федор Смолов
71'
14
Вандерсон
Вандерсон
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
77
Коробов
Дмитрий Коробов
61
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
73
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
86
39
Чантурия
Георгий Чантурия
90
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
1
Арапов
Дмитрий Арапов
2
Хозин
Владимир Хозин
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
8
Павленко
Александр Павленко
12
Новиков
Александр Новиков
25
Жуков
Георгий Жуков
85
Серченков
Сергей Серченков
11
Ставпец
Александр Ставпец
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате