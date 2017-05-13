Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Налдо 42
Классон 90
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
13 мая 2017, 12:00 МСК
13.05.2017, 12:00 МСК
суббота
Составы
Урал
мин
-
Налдо
Налдо
42'
42'
90
Краснодар
мин
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Налдо
Налдо
90
-
Перейра
Маурисио Перейра
61
-
Классон
Виктор Классон
90'
90'
90