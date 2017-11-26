Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 34
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
26 нояб. 2017, 11:30 МСК
26.11.2017, 11:30 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
9
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
73
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
88
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
24
Жариков
Евгений Жариков
1
Арапов
Дмитрий Арапов
7
Данцев
Александр Данцев
3
Ароян
Вараздат Ароян
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
14
Бавин
Юрий Бавин
9
Чантурия
Георгий Чантурия
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
18
Ильин
Владимир Ильин
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
98
Петров
Сергей Петров
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
78
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
10
Смолов
Федор Смолов
34'
34'
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
15
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
9
Иван
Андрей Иван